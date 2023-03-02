南投立委補選投票將於本周六(4日)舉行，檢察總長邢泰釗2日赴南投地檢署召開「立委補選聯合查察會議」，指示檢調若補選涉有不法情事，應嚴查速辦，並針對近日盛傳「假活動真賄選」、「藉工作費名義行賄」是否涉犯刑責，由檢察官視具體個案認定。

最高檢表示，檢察總長邢泰釗2日親赴南投地檢署，邀集台中高分檢署、調查局召開立委補選聯合查察會議，並慰勉檢察官辛勞。邢泰釗指出，3月4日即將進行投票，選戰已進入最後二天，請檢察機關應密切注意，凡有以正常活動掩護賄選，或以載送有投票權人前往投票，以拉高投票率情事者，嚴加查緝，毋枉毋縱。

邢泰釗並針對發放工作費是否涉犯刑責，指示檢察官視具體個案及相關原則進行認定，與會檢調人員並就認定標準，達成5項共識：1.工作人員人數配置與工作內容及負荷，是否具衡平性。2.工作人員之薪酬與工作時數，是否具相當性。3.工作人員取得報酬之次數及多寡，與僱用方式是否與社會通念相符。4.工作人員之僱用是否具必要性。5.工作人員選任標準與來源是否符合社會常情。

邢泰釗指示南投檢調人員，若有違反《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選罪情事，應速查明事實，以維護選舉秩序。