西洋流行歌壇天后瑪丹娜(Madonna)，日前遭外媒爆出與小41歲的男模安德魯（Andrew Darnell）分手後，火速找到新歡，與現年29歲的拳擊教練喬許（Josh Popper）交往中，且男方此前還在社群平台上曬出兩人的親密合照。

據外媒《每日郵報》獨家報導，有位知情人士稱，現年 64 歲的流行天后瑪丹娜正在與 29 歲的拳擊手喬許交往中，而男方是瑪丹娜小孩的拳擊教練。此外，更指出男方曾在IG上曬出兩人的合照，只見畫面中，帶著墨鏡的瑪丹娜甜蜜的挽著喬許的手臂，舉動看似十分親密，因而讓瑪丹娜再度談起「嬤孫戀」的傳聞在網路掀起熱議。

Madonna is dating NYC boxing coach Josh Popper after split from Andrew Darnell https://t.co/bCygeDdztt — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 1, 2023

對此，有網友在喬許該篇有瑪丹娜入鏡的貼文下方詢問兩人的關係，他並未回應網友留言。另外，綜合外媒報導，截至目前瑪丹娜以及喬許都並未對此傳聞發表任何回應。

事實上，瑪丹娜不只在歌壇上享譽盛名，感情狀況也備受熱議，除了過往與奧斯卡影帝西恩潘（Sean Penn）、《福爾摩斯》導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）的兩段婚姻外，她還與27歲男舞者阿拉馬利（AhlamalikWilliams）熱戀3年，以及23歲男模安德魯（Andrew Darnell）不到一年的短命戀，分手後僅過1週便傳出與拳擊教練的緋聞，一時讓外界相當好奇兩人的未來發展。