美國商務部日前根據《晶片法案》（CHIPS Act），表示美國將以390億美元聯邦基金來提升美國半導體產業的晶片資助專案申請規定，但同時加上要跟美國政府共享利潤等但書。外媒認為，這對台積電將造成衝擊。對此，知名媒體人黃揚明認為，蔡政府當初應該談好條件，再把台積電送出去。

黃揚明表示，美國晶片補貼會提出很多附帶條件，這完全不意外，因為要經過他們國會通過。然而美國爭取台積電去投資設廠時，蔡英文政府怎麼這麼笨，人家條件還沒開出來，就把「護國神山」送過去。他直言，「現在台積電已經被當盤子了、被當笨蛋了，老美已經看準台積電得吃他這套。」

不過對於台積電的決策，黃揚明也強調不要低估台積電創辦人張忠謀的智慧，張知道美國設廠成本高，且廠房一建下去，台積電就要看美國的態度，但台積電是有能力跟美國叫板的，現在外界瘋傳工程師遭遇困境，搞不好就是台積電高層放風聲，要跟美國叫板。

但黃揚明也指出，就算台積電目前有足夠的籌碼，蔡政府也要先反省一下，我們的態度為什麼不能像美國一樣。另根據《紐約時報》報導，接受補助後，拜登政府除了要分潤收益，還需設立托兒中心、工廠採用低碳排能源、向建築工人支付工會，以及10年不能在中國大陸擴產等。