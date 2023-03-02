為了讓客家鄉親聽得懂，也看得懂，提升防詐騙意識，轄區多為客家人的新竹縣竹東分局，特別製作客語版防詐宣導影片，由分局長郭耀男親自上陣，提醒民眾如果自稱投資老師，透過手機、電腦要求投資，極有可能是詐騙集團找上門。

身為閩南人的郭耀男，特意學客語來錄製防詐影片：「毋好分人落著、竹東分局講分你識！在這同大家講，用手機、電話、電腦介時節，有人要你投資，低風險、高利潤，這斯騙人的，不好分人騙到。」郭耀男用微微不流暢但腔調相當標準的客語宣導防詐騙，讓客家鄉親備感親切。

郭耀男再次提醒，自稱投資老師帶領你「低風險」、「高利潤」這就是利用貪念的詐騙手法，請民眾多反查、多求證，一起杜絕詐騙。對於高發的詐騙手法，包括假網路購物、投資詐欺、解除分期附款、假愛情交友、假冒親友等手法，竹東分局也結合民間廣告公司、鄉鎮公所等大型電視牆撥放警政署長黃明昭近期拍攝的防詐宣導系列影片及連結。同時請轄區所屬醫院、市場及北埔老街、山上人家等觀光景點協助播放，以提升反詐騙意識，守護民眾自身荷包安全。