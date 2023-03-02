被譽為「美聲小妖精」的南韓女歌手白娥娟(音譯:백아연)，2012年在選秀節目《Kpop Star》出道後，11年來發過許多單曲、唱過許多電視劇OST，溫柔清亮的聲線受到大批粉絲歡迎，近來30歲的她傳出喜事，將在8月和圈外男友舉行婚禮，對此，經紀公司承認，白娥娟正在戀愛中，其他細節則要粉絲再等等。

綜合韓媒報導，樂壇盛傳白娥娟將在8月12日結婚，且只會邀請雙方親友低調舉行，對此所屬經紀公司Eden Entertainment坦言她確實有對象：「白娥娟以結婚為前提，和圈外人交往是事實，如果她準備好了，將親自告訴大家所有事」，被問及未婚夫身分，經紀公司也以「她會親自說明」，並未透露更多。

喜訊曝光後，在各大論壇刷出一片祝賀留言：「歐膩(韓文：姐姐)祝妳幸福」、「好神奇啊！第一次看到她在Kpop Star上，那時候感覺像個小孩，現在居然都要結婚了」、「時間過得好快，恭喜小白～」、「差點沒反應過來」、「今天還在聽她的歌，姐終於遇到可以交付心的人了！」

其實，白娥娟曾跟曖昧對象有不好的經驗，那時，男方當護花使者送她回家，臨別前將她擁入懷中，隔天卻直接失聯，讓她將這起怪事寫進單曲《Shouldn't Have》，說盡她的真實心聲，讓粉絲聽得很有共鳴，2015那年獲得韓國音源榜的第一名，擊敗BIGBANG和IU，實力不容小覷。