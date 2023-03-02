台灣人愛吃Buffet，吃到飽自助餐廳戰場激烈，星級飯店Buffet餐廳紛紛祭出多重優惠搶市。台北君悅酒店人氣吃到飽「凱菲屋」推出全新「初春茶餐饗宴」，3月底前，大眾運輸、美食外送等指定行業從業人員用餐，可享75折優惠。另外，台北漢普頓酒店「洛可可茶苑」3月起供應全新自助式午、晚餐，可享7折優惠，假日不加價，3月壽星用餐直接半價。

凱菲屋主廚胡政裕領廚藝團隊，嚴選寶島茶葉入菜，推出全新「初春茶餐饗宴」。（台北君悅酒店提供）

台北君悅酒店的「凱菲屋」向來是不少Buffet控的心頭好，穩坐「全台五星飯店自助餐霸主」，迎接春暖好「食」節，由主廚胡政裕領廚藝團隊，嚴選寶島茶葉入菜，推出全新「初春茶餐饗宴」，藉春茶之味傳遞春天繁盛美好。

「菊花蟹肉餅燉湯」海陸美味中還有淡淡菊花香，滋味鮮香溫潤。（台北君悅酒店提供）

主廚團隊以精湛中式技藝結合台灣初春茗品茶葉，端出逾150多道回甘美饌，是台灣Buffet餐廳罕見的主題菜式。其中江浙名菜「龍井蝦仁」以大火炒香口感鮮彈的大草蝦仁，加入1斤2000元的龍井清茶，尾韻於唇齒間透出茶香風采，風味再升級。而「菊花蟹肉餅燉湯」由精燉8小時的老母雞湯搭配干貝蟹肉手打肉餅，最後添上菊花茶，流露春暖花意的鮮香溫潤。

「玄米魚腹茶泡飯」滋味甘純，層次分明。（台北君悅酒店提供）

另一道「玄米魚腹茶泡飯」，主廚精選台東越光米，佐入鹹香夠味的蒲燒魚腹與香炒香菇、洋蔥、海苔配料，淋上以玄米茶熬煮的日式柴魚高湯，最後用芥末點綴，甘純滋味層次分明；其他還有茶香龍膽石斑魚湯、綠茶海鮮炒飯、抹茶鮮魚沙拉、茶鵝及抹茶巧克力噴泉等茶香美饌。主廚更推出超吸睛「草莓巧克力大福」，以當季新鮮大湖草莓，現場手工包製，預計將吸引顧客搶吃。

3月底前不分平假日，凡飯店、餐飲、大眾運輸、美食外送與電視台、平面報章雜誌、廣播及網路媒體的相關業者可享75折用餐優惠。

漢普頓自助餐開放 3月壽星用餐5折

午、晚餐自助吃到飽主餐提供(左上順時鐘)國王牛肉麵、越式火車頭河粉、美式漢堡、台式控肉飯4選1。（台北漢普頓酒店提供／陳韻萍合成）

3月起，Buffet控又有新餐廳可採點，鄰近北捷南京松江的台北漢普頓酒店，館內1樓的「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」自3月起供應全新自助式午、晚餐，英式下午茶。歡慶自助餐開放，3月份用餐者，午、晚餐享7折優惠，假日不加價；生日當天壽星用餐則有5折價，相當於買1送1，需另加1成原價服務費。

「洛可可茶苑」3月起供應全新自助式午、晚餐，壽星當日用餐享5折好康。（台北漢普頓酒店提供）

「洛可可茶苑」下午茶時段有全台首創英式下午茶推車，讓人感受中古世紀貴族般雅致的下午茶。（台北漢普頓酒店提供）

「洛可可茶苑」目前每日供應歐陸風早餐、英式下午茶，下午茶時段有全台首創下午茶推車，讓人有如置身英國，感受中古世紀貴族般雅致的下午茶。而午、晚餐則是採自助吃到飽形式，主餐提供國王牛肉麵、台式控肉飯、美式漢堡、越式火車頭河粉4選1，每個人最多限點一次，結合自助餐檯上琳瑯滿目的多國美饌，像是爐烤美國肋眼牛排、日式生魚片、壽司、義式料理、德式豬腳香腸風味盤、港點、小農沙拉吧、海鮮熟食等豐富佳餚爽吃到飽；另外也提供溫補的薑母鴨或羊肉爐等台味十足的冬季鍋物，讓饕客暖胃補身。