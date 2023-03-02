日本政府在28日的內閣會議上，通過5項與能源相關的法律修正案，主要圍繞兩大目標，分別是「穩定供電」與「能源去碳」，為達到這個目標，再次延長核電廠的運轉年限，在安全的大前題下，核電廠可以運作超過60年。

共同社報導，在福島核事故後，日本有一段時間是不支持核電延役，採取「原則運轉40年，最長時限不超過60年」的規定。而且，核電廠因歲修、安全補強，或是地方抗議、法院公文造成的核電廠停運，都視為時間凍結，反應爐的執照有效時間自動往後延長。換句話說，反應爐的運轉年限，以實際運轉天數為準，而不是日期。

日本目前有33座反應爐，在311核災後僅有10座正式復轉，23座仍然停機中；在新法案通過後，這些停機的反應爐就沒有年限到期的問題，直到它們恢復運轉後，才會開始計算它們的剩餘時間。

對於運轉開始30年的老反應爐，每10年進行一次總體系統大檢查，確保老化核電機組的安全。不過，運轉達到60年以後的資測反應爐，其老化狀況評估方式，老舊系統的更新辦法才剛開始討論。

這使得參與討論的石渡明委員反對，他稱：「從嚴審查用時越多，運轉時間反而變長。很難說是朝著安全的制度修改。」

不過反對者只有他一人，因此修正案已獲得通過。