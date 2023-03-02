大陸外交部網站消息，中國外交部長秦剛2日在印度新德里出席二十國集團外長會，提出加強宏觀經濟政策協調，維護糧食和能源安全；完善全球經濟治理，如期完成國際貨幣基金第16輪占比總檢查，開展世界銀行股權審議；加強國際發展合作等三點建議。

秦剛說，面對當前動盪不安的國際形勢和層出不窮的全球性挑戰，二十國集團應負起責任，體現擔當合作，為促進全球發展繁榮作出貢獻。要踐行真正的多邊主義，堅持平等對話、協商一致的合作原則，不能搞強權政治、甚至陣營對抗。要推動全球化健康發展，反對單邊主義、保護主義和脫鉤斷鏈，推動更包容、更普惠、更有韌性的全球發展。

秦剛提出三項建議。一是加強宏觀經濟政策協調，維護糧食和能源安全。多邊金融機構和商業債權人應積極參與對發展中國家的債務處置。二是完善全球經濟治理，如期完成國際貨幣基金第16輪占比總檢查，開展世界銀行股權審議。中方支持非盟加入二十國集團，二十國集團應盡早作出決定。三是加強國際發展合作。支持聯合國可持續發展目標峰會，應對氣候變化挑戰，落實「昆明-蒙特婁全球生物多樣性架構」和峇里島峰會阻止非法跨境轉移廢棄物共識。

秦剛強調，全球發展繁榮離不開和平穩定的國際環境，中方提出了全球安全倡議，就政治解決烏克蘭危機發布了立場文件，將始終站在和平一邊，積極勸和促談，願發揮建設性作用。

秦剛介紹了中共二十大推進中國式現代化的決定，強調中國式現代化基於中國實踐，又同世界大勢高度契合，是走和平發展道路、人與自然和諧共生的現代化，將為中國同世界各國合作提供新的機遇。中國將繼續積極參與二十國集團各項議程，為促進世界和平與發展、推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。

會議圍繞多邊主義、糧食和能源安全、發展合作、反恐等議題進行了深入討論。各方普遍對當前國際局勢表示擔憂，認為全球治理亟待完善，可持續發展動力不足，加強多邊主義比以往任何時候都更加重要。二十國集團應發揮關鍵特殊作用，各方應展現政治意願，尋求最大共識，就促進包容性合作、增強經濟韌性採取切實行動，攜手應對全球性挑戰。

會議期間，秦剛還會見了東道國印度外長蘇傑生及其他國家外長。