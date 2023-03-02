一名精神異常的男子，今天上午11時到清水區寶雅滋擾店家，清水派出所獲報由員警前往處理，警方到場勸阻時，男子卻突然病發，雙方發生肢體衝突造成員警臉部被抓傷，幸無大礙。經支援警力到場，合力將精神異常男子壓制帶回，警方依妨害公務、傷害罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

民眾在臉書「清水小鎮」po文「剛剛清水寶雅發生毆打警察事件，警察被打的滿臉是血，不知道有沒有怎樣？」立馬引起網友的熱議。（警方提供）

民眾在臉書「清水小鎮」po文說：「剛剛清水寶雅發生毆打警察事件，警察被打的滿臉是血，不知道有沒有怎樣？這年頭太可怕了吧！警察都敢打‧‧」，立馬引起網友熱議。有網友說：「精神有問題的人」。還有網友說「警察局就在附近，還敢這麼『唱丘』」。

更有網友為警察打抱不平說，「說好的大膽用槍呢！被打還不用槍，是要等被奪槍，對方幫你用嗎？」還有酸民說「派出所在那附近呢！警察同仁，沒有迅速出來支援？？？」 有正義感的網友為警察仗義執言說：「警察為維護公眾安全，都受傷了，實在也不太需要謾罵或是冷嘲熱諷。」

清水派出所長洪志仁在臉書貼文，謝謝小鎮網友對警方的關心與治安的支持。（警方提供）

清水派出所長洪志仁在臉書貼文說，「此案是名精神異常男子，病發過程中與警方發生衝突，以致警方臉部受到輕傷，已無大礙。謝謝各位小鎮網友對警方的關心與治安的支持。」