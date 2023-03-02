王冠閎（左2）之前前往日本筑波市移地訓練，並與日本筑波大學教練仙石（右2）合照。（黃智勇提供）

台灣今年首個長水道泳賽春季游泳錦標賽，2日起在台中市北區國民運動中心展開5天賽程，首日賽事東京奧運國手王冠閎在男子200公尺蝶式游出1分56秒74，距離巴黎奧運B標1分56秒36僅慢0.38秒，也是他個人繼前年成大全大運之後在台灣寫下的最佳成績。

「很開心，很滿意這個成績，從去年確診新冠肺炎後，至今都過得挺辛苦的，如今總算有熬過來的感覺。」去年王冠閎度過了起伏的一年，在去年國體全大運時確診新冠肺炎且症狀特別嚴重，整整兩周完全無法訓練。回到賽場的王冠閎，在布達佩斯舉行的世界游泳錦標賽200公尺蝶式準決賽成績1分56秒23，最終獲得第15，接著只在8月參加了總統盃，在春季游泳錦標賽前，已經7個月沒有比長水道賽事。

在春季游泳錦標賽200蝶決賽中輕鬆一游，王冠閎就繳出近兩年在台灣的最佳成績，雖然還沒能達到巴黎奧運B標，但王冠閎說：「已經很久沒有比長距離水道，而且剛從日本回來還在疲累期，先『以賽代訓』，可以游出這樣成績，讓我對未來有更添信心。」

王冠閎和另一位東奧國手黃渼茜先前選擇到日本茨城縣筑波市與日本大學代表隊共同集訓17天，到上月24日才回台，王冠閎的教練黃智勇透露，其實那裡的訓練量並不大，但反而讓王冠閎有更想訓練的欲望，回台後，團隊就一直拉他的訓練量，這次春季游泳錦標賽他還報了7項，目的就是透過比賽多找一些感覺，黃智勇補充：「上午預賽王冠閎只游出2分01秒67，原本只想如果能游進2分就不錯，沒想到游進57秒內，算是挺不錯的成績。」

除了王冠閎、黃渼茜，台灣還有其他10名潛優選手安排到日本靜岡進行長達5周移地訓練，選手必須吞下由日本魔鬼教練安排的每天兩餐的訓練量，並在春季泳賽前一天才返台，雖然大多數選手都在高度疲累中，但有不少潛優選手還是維持不錯狀態，其中參加15至17歲女子400公尺混合四式的林家嫻，以4分59秒62成績摘金，比18歲以上組金牌陳庭萱的5分5秒58快了5秒多。