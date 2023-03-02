新加坡的全球投資者計劃（Global Investor Programme，GIP）規定，外國商人投資門檻將提高，並須僱用更多當地人，才有資格成為永久居民（PR）；相關規定本月15日生效。

GIP於2004年推出，最後一次修訂是在2020年3月；該計劃為有意在新加坡投資的合法投資者提供永久居留權。

目前GIP的所有3個投資選項都有所調整。

方案一，新投資者必須在新企業或現有企業投資至少新幣1000萬元（約新台幣2億2734萬元），並有200萬元業務總開支（TBE）；原本的投資額是新幣250萬元（約新台幣5683萬元）。除此之外， 申請人還必須僱用至少30名員工，其中至少有一半是新加坡公民，10名必須是新員工，才有資格在最初的五年期限後更新入境簽證。

方案二，申請人需要向GIP選定的基金投資新幣2500萬（約新台幣5億6836萬元），投資額是現有規定的10倍。

方案三是針對有意設立家族理財辦公室的投資者。申請人將被要求在新加坡設立一家管理資產至少新幣2億元的單一家族辦公室，其中至少5000萬元必須部署和維持在某些投資類別中，例如在新加坡交易所的主板和凱利板二級板。

2011年至2022年間，GIP投資者創造了2萬4699個職位，其中包括軟件工程師、研究人員和公共關係工作人員。2020年至2022年間，共200名投資者通過該計劃取得新加坡永久居民身分。

新加坡是美國、英國、加拿大和澳大利亞等數十個提供所謂「黃金簽證」的國家之一，旨在吸引能夠為經濟活動和促進投資做出貢獻的高淨值人士（HNWI）。

新加坡經濟發展局（EDB）周四表示，本月15日生效的新規定是要為在地人創造更多就業機會。該部門表示，他們注意到世界各地都在競相吸引高素質的投資者，新的規定旨在「有選擇地吸引有能力為新加坡帶來更大經濟影響的企業主和投資者紮根新加坡」。