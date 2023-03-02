日媒《經濟新聞》日前報導稱，國軍9成退役軍官赴陸出賣情資，退輔會主委馮世寬今(2日)氣得大罵2次「胡說八道」，更飆粗口「放他媽的屁！」前立委郭正亮2日在《國民大會》節目直批，《日本經濟新聞》是很有公信力的報紙，卻寫出這個完全錯誤的報導，竟然還把它登出來，真的嚇一跳。退除役軍官十幾萬人，有9成去過大陸，這哪有可能？而且寫得很嚴重，說賣情報給大陸，腐敗已經成為常態，「這簡直是胡說八道！」

「我早上看到這個新聞，我真的嚇一跳！」郭正亮表示，因為《日本經濟新聞》是很有公信力的報紙，卻寫出這個完全錯誤的報導，竟然還把它登出來。我們國防部已經澄清了，退輔會馮世寬用這麼激烈的言詞去罵他，執政黨的立委還要提案調查？表示執政黨立委認為寫的是對的嗎？

郭正亮提到，「他說我們歷屆國防部長都外省的，拜託！」陳水扁時的湯曜明就是本省人，還有蔡明憲。馬英九任內第一個陳肇敏也是本省人，這個連維基都可以查到。這麼不認真的媒體人，聽說還貴為撰述委員，就是資深主筆，可是他不一定是台灣專家。

「哪裡知道他聽到了哪些人講話？啊就照寫！（主持人謝曜州：然後沒寫消息來源）是嘛！」郭正亮指出，退除役軍官十幾萬人，他說有九成去過大陸，這哪有可能？他寫得很嚴重：賣情報給大陸，腐敗已經成為常態，「他的日文用語是這樣，因為我會日文，這個簡直是胡說八道！」