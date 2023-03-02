儘管巨額債務纏身，大陸知名地產公司「恒大集團」保交樓工作依舊「聲勢浩大」。恒大董事長許家印於2月28日主持召開集團月度工作會議，提出要在3月分推出1萬套現房大優惠，實現第一季業績「開門紅」。

大陸「觀察者網」2日報導指出，此次活動擬在全大陸260個城市同步啟動，產品涵蓋住宅、商鋪和車位等不同物業類型，滿足不同群體的各種需求。值得一提的是，相比「造車項目」恒馳5量產後的「波瀾不驚，轉而主打「現房銷售」似乎才是恒大的真正出路。

根據克而瑞等機構統計數據，2月分恒大單月銷售額46.8億元（人民幣，約合新台幣207.79億元），環比增長141％，同比暴增667％，重新回到全大陸房企銷售排行榜30強。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，恒大此次推出了現房銷售的模式，恰也說明其對於市場的痛點有更多的理解，未來或也形成一種新的行銷打法，即哪家房企現房項目多、現房品質好，哪家企業就可以具備更好的市場競爭能力。

從這個角度看，各房企要關注恒大此類現房的開發模式和銷售模式，積極在產品行銷方面開拓新思路。