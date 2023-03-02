日媒《經濟新聞》日前報導稱，國軍9成退役軍官赴陸出賣情資。中天新聞今天(2日)針對「《日本經濟新聞》報導台灣共諜太多，有9成退役軍官前往大陸賣情報，國軍充斥太多『外省人』，你覺得？」進行街訪，結果，很多民眾都認為，「《日本經濟新聞》報導，是想要挑撥離間」。有一位長髮正妹則直言「不太可能 」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(2日)派出記者辮子妹針對「《日本經濟新聞》報導台灣共諜太多，有9成退役軍官前往大陸賣情報，國軍充斥太多『外省人』，你覺得？」進行街訪，有一位長髮正妹對此直言，「不太可能 」「我是覺得不干日本的事吧！會不會太直接？」

還有年輕人紛紛表示，「就覺得是騙人的」、「我是不太相信，就胡扯呀」「台灣人應該不會這樣出賣自己的國家啦 」、「對熱愛台灣的那些軍官而言，我不相信他們真的會賣國啦，雖然說國軍一直以來，都有一些什麼漏洞，或者是一些弊病，可是我相信愛國的心，大家都有，所以9成不相信」。也有民眾認為，「當然是不相信呀」、「就胡扯呀，對呀」。

另外，日媒報導中還提到，國軍幹部仍以外省人居多，歷屆國防部長，也幾乎被外省人壟斷。年輕人對此也發表他們的看法，「根本沒看過呀！在台灣都是台灣人吧」、「它是歧視的意味」、「我們都已經是不知道第幾代底下的人了，我覺得還再分外省人，他們是思想太落後了」。