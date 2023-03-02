女星昆凌嫁給天王周杰倫後，成為萬千少女羨慕又忌妒的天王嫂，她擁有深邃五官的混血顏值，和生了3胎身材還是維持如少女般的身材，嚴格自我管理體態令人相當佩服。昆凌最近回到澳洲與娘家人團聚，分享她快要90歲的爺爺要參加體育競賽，還曬出他70年前帥照，讓網友看了都驚呼「基因不騙人」。

昆凌在生下小女兒Jacinda後，迅速回歸職場，出席各種時尚活動，身材迅速恢復讓眾人羨慕又感到不可思議；昆凌不久前回到澳洲探望家人，碰巧周杰倫也要在當地辦演唱會，一家人就留在當地，她也不時分享家庭生活，今（2日）在限時動態曬出老當益壯的爺爺，更透露快90歲的爺爺要參加體育競賽。

昆凌透露快90歲的爺爺（圖左），還要參加丟鉛球和賽跑等體育競賽。（圖／摘自昆凌IG）

在照片中昆凌表示，她的爺爺星期六要比賽丟鉛球，所以勤加練習，拿起一顆球模擬丟鉛球比賽的情境；另外，爺爺不只要丟鉛球，還要比100公尺賽跑，昆凌加碼爆料「70年前他（爺爺）曾經是紀錄保持人」，也祝福爺爺像當年一樣英勇。

隨後昆凌放上多張爺爺70年前的舊照，有丟鉛球、賽跑和抱著獎盃帥氣的模樣，還有登上當地的報紙；許多粉絲看到昆凌爺爺年輕時高壯又帥氣，紛紛大讚，「難怪孫女那麼美，基因不騙人」、「羨慕有這麼帥氣的爺爺」、「快90歲還那麼活潑愛運動，昆凌要好好幫爺爺記錄他帥氣風采」。