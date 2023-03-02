性生活不美滿時，可能會引發家庭糾紛。一位男子分享，自己曾有位男同事和老婆久未行房，同事為此威脅如果不合作就要出去外面花錢解決，沒想到老婆一聽馬上掏出6千元，同事雖然收下錢，卻又不想跟老婆以外的女生解決性需求，最後決定買3大箱的鹹酥雞請公司同仁吃消夜，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，數年前他曾接到一通男同事來電，對方說要請上班的晚班同仁們吃消夜，幾個小時後就搬了3大箱鹹酥雞到公司，大家都吃得很開心，不過同事對於請客理由卻是一直諱莫如深，不過他還是持續不放棄的追問背後原因。

直到某天男同事才透露，原來當時男同事和老婆很久沒有行房，一直求愛老婆卻遲遲不肯接受，男同事遂威脅要去外面花錢解決，「結果老婆丟6千塊錢給他」。男同事雖然表面收下錢，私下卻只想跟老婆愛愛、不願真的去買春，但又對老婆的果斷很生氣，於是就把6千元拿去買鹹酥雞請同仁們吃光。

對此，許多網友紛紛回應，「好專情的餒」、「這老婆也人太好，這老公也敢拿啊」、「呃…那你們吃完有幫他解決嗎？」、「老公一樣是花6千元叫雞，不過是多了鹹酥兩個字」。