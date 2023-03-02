陸委會今日表示，中共近日大力邀請臺灣社團、宗教界、宮廟、基層民代與村里長等赴陸交流，安排拜會中共黨政高層人士，並藉機大唱「堅持一中原則」、「推促和平統一」、「為民族復興貢獻」等統戰分化言論，其目的在擴大對外宣傳，向全世界營造臺灣民眾呼應中共片面推動的「一國兩制臺灣方案」、民主協商、統一協商等形象。陸委會將持續滾動檢視相關法規及因應措施。

陸委會稱，政府已注意到上述相關現象，並會積極瞭解情況。陸委會將隨時配合整體國內外情勢變化與威脅，參酌社會各界意見，持續滾動檢視相關法規及因應措施，以維護國家安全、社會安定。

陸委會強調，村里長雖非兩岸條例赴陸管制的對象，但國人從事兩岸交流應遵循政府政策與相關規範，避免在中共設置的政治前提與框架下進行，並恪守對等尊嚴原則，共同維護臺灣最大利益。依據兩岸條例第三十三條之一規定，任何人不得與中國大陸黨、政、軍、具政治性機關(構)、團體等為任何形式的合作行為。國人從事兩岸交流活動如有違法行為，相關主管機關將依法處理。