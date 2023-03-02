根據最新的經濟數據報告，中國經濟近期表現超過了最樂觀的分析師預期，但令人意外的是，對在中國營運的美國企業對依然對經濟前感到悲觀。

《華爾街日報》指出，中國製造業和服務業活動在解除嚴格疫情防控後快速復蘇，中國國家統計局週三公佈的數據顯示，製造業採購經理人指數(PMI)上月攀升至52.6，創下11年新高。

中國PMI創下自2012年4月以來新高，大幅高於50榮枯分水嶺，較《華爾街日報》對經濟學家調查得出的預測值50.5還高出許多。

統計局高級專家趙慶河在週三數據的解讀文章中說，重點行業PMI繼續上升，調查的21個行業生產經營活動預期指數「全部位於景氣區間」，包括農副食品加工、紡織、汽車等行業，全部處於高位景氣區間。

報導說，另一項獨立指標印證了經濟反彈的跡象。週三發佈的財新中國製造業採購經理人指數在連續6個月萎縮後回到擴張區間，該項指標主要衡量較小製造商的表現。財新智庫高級經濟學家王喆說，工廠供需擴大，需求來自海外和中國國內，就業開始復蘇、供應鏈繼續正常化，工廠經理人的信心有明顯增強的趨勢。他說，「中國經濟已經進入後疫情復蘇時代」。

駐北京的經濟學家佩蒂斯(Michael Pettis)對美媒《市場觀察》（Market Watch）說，在經歷了6個月的收縮後，2月份的大幅躍升表明之前預期的今年中國經濟復蘇可能已經拉開序幕。

報導還指出，周三公佈的數據裡，製造業指標並非唯一的驚喜。非製造業PMI亦躍升至56.3的高位，創下該數據近10年來少有的水平，同時也高於經濟學家預期。這項服務業活動指標可粗略衡量消費情況。

不過，佩蒂斯認為，目前仍不清楚這是否明確表明中國消費者正在打開捂緊的錢包，他們先前謹慎的消費態度有目共睹。佩蒂斯預計大陸的消費將暫時恢復，不過「現在確認復蘇還為時過早，希望對消費數據再觀察一個月」。

諮詢公司China Beige Book的分析師對此表示贊同，他們認為，第2季度初的消費趨勢將更可靠地預示中國2023年消費復蘇的力度。

令人意外的是，這些好消息尚未鼓舞在中國營運的美國企業，在極其嚴格的抗疫政策與美中政治緊張局勢下，美國公司對在華前景一如既往地謹慎。中國美國商會週三發佈的年度商業環境調查報告中表示，美國公司不再視中國為首要投資目的地。

中國美國商會主席華剛林(Colm Rafferty)說，雖然美中貿易在整個疫情期間持續增長，但對在中國開展業務的美國商業界來說，美中雙邊關係已變得越來越複雜，難以駕馭。