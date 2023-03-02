五月天演唱會夯，連續多年巡迴演唱會場場秒殺，黃牛也因此猖獗不已，歐姓男子向「五迷」謊稱他有2張票賣9820元，但要先匯2000元訂金，對方雖知1張票4910元比原價3880元多出1000餘元，但還是乖乖付訂金，不料最後竟連票都沒拿到，案經屏東地院審結後，依詐欺罪判處歐拘役35天，得易科罰金3萬5000元，可上訴。

判決書指出，前年12月間，歐男在臉書社團上看到有「五迷」在徵求五月天「好好好想見到你Mayday Fly to 2021」演唱會門票，他見狀後隨即私訊對方，並稱自己手上有2張票要賣9820元，若要買要先匯款2000元訂金。

該名五迷得知後，雖知對方賣黃牛票，1張票比原價3880元多出1000餘元，但為了看演唱會還是願意購買，並依照歐的指示將訂金匯到不知情的陳姓男子帳戶。不料，歐並未依照約定給票，氣得該名五迷報警處理。

案經屏東地院審結後，法官認歐正值青壯年，有謀生能力，竟不思循正當途徑獲取所需，貪圖不法所有，且迄今未與被害人達成和解或調解、或賠償其所受損失，加上自身還有前科紀錄，依詐欺罪判處拘役35天，得易科罰金3萬5000元，可上訴。