新北市治安工作繁重，定期人事異動為必要之舉。新北警今（2）日發布調整聲明，因應現階段治安工作勤、業務需要，以及轄區治安穩定，依照適任人選的品操學能、職務歷練、遷調意願等通盤檢討，本次職務調整名單共計134人，展現本局維護治安、保護市民的決心。

新北市警察局長局長廖訓誠表示，侯市長在警察局長布達典禮上再三強調，警察人事一條鞭，避免一切關說，因此，資績、年資、主官管審核及同仁權益被列為考量項目，不接受任何關說，未來也會貫徹此原則。

為強化各分局打擊犯罪能量，維護社會治安，現任保安警察大隊副大隊長陳嘉鵬、交通警察大隊副大隊長曾柏仲，以及刑事警察大隊副大隊長蔡洺彥均曾任分局偵查隊長，本次均派任副分局長，強化打擊犯罪能量；另外，也一併調整督察組長職務，藉以整飭警察風紀，相關人員預計將在本月6日到任。