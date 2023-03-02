新加坡警方對已故建國總理李光耀次子李顯揚與其妻林學芬展開調查，兩人涉嫌在有關李光耀遺囑的司法程序中提供假口供。

據《聯合早報》報導，新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢在應詢議員周凱時透露，警方要求與這對夫婦面談遭拒。周凱年針對電子書《李光耀最後遺囑之爭》（The Battle Over Lee Kuan Yew's Last Will）裏對遺囑執行過程的描述，詢問該描述是否準確。

李光耀最後遺囑關係到其故居歐思禮路（Oxley Road）38號的去留問題，因為最後遺囑恢復了該故居拆除條款，而相關條款是部長委員會在探討故居處置選項時所考量的。

在李光耀去世後，李顯揚和其妹李瑋玲在社交媒體上就歐思禮路38號，向新加坡總理李顯龍發起挑戰。李光耀的二媳婦林學芬身為草擬遺囑的律師，被紀律審裁庭裁定行為嚴重不當，與丈夫李顯揚合謀在16小時內誤導李光耀簽署遺囑，還公開撒謊和隱瞞證據。三司特別庭2020年11月指林學芬執行遺囑時行為失檢，吊銷她的律師執照15個月。

張志賢應詢時提到，電子書作者瓦迪科（Sudhir Thomas Vadaketh）在書中的總結令人驚訝，指三司特別庭和紀律審裁庭消除了林學芬和李顯揚「所有不當動機與操縱的嫌疑」。張志賢說，書中的主張完全不符合三司特別庭和紀律審裁庭的裁決與結論，是經過刻意設計的，旨在誤導讀者。