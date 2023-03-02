大陸國新辦2日「權威部門話開局」系列主題記者會。中美兩國數據均顯示，2022年雙邊貨物貿易額創歷史新高。大陸國際貿易談判代表兼商務部副部長王受文表示，中美經貿關係這一兩年來，受到疫情與美方採取一些單邊保護主義措施影響之下，中美貿易額仍創歷史新高。根據中方統計，雙邊貿易去年達到7500多億美元。這充分表明中美兩國經貿關係有很強的互補性和抗壓韌性。

王受文稱，過去三年，美國向中國出口農產品占其對外出口總量的比重不斷提高，去年已接近1／5，中國已成為美國農產品最大的出口市場。每年美國向中國出口的智慧財產權服務收入150億美元。由此可以看出，兩國經貿關係有很強的互補性和韌性。

但這個互補性和韌性的潛力並沒有得到充分發揮。去年中國對全球的出口增長速度比對美國出口的增長速度高6個百分點，而美國對全球出口的增長速度比美國對中國的出口增長速度高16個百分點。中美的貿易額是增長了，創下了歷史記錄，但增速不快。原因就是潛力沒有得到發揮。

王受文說，美國對中美貿易採取了一些限制性措施，這制約了雙邊經貿關係的發展，損害了美國的比較優勢和美國自身產品的競爭力，也損害了中美兩國企業加強合作的信心和意願。對很多中國企業來說，美國是否是可靠的合作夥伴和產品供應地？美國採取這些措施，不僅損害美國自己利益，也違背了WTO規則。美國對中國採取的301關稅，已超過4年。世貿組織已作出裁決，301關稅不符合世貿組織規定。美國以國家安全為由，還將中國的一些企業列入出口管制實體清單。美方行為濫用了國家安全的概念，違背了世貿組織規定。中方已將美方的做法訴至WTO。

王受文分析，關於未來，中美雙邊經貿關係的潛力巨大，互補性很強，應該充分發揮雙邊經貿合作互利共贏的本質。根據美中貿委會的報告，美國對中國的出口解決了美國100萬個就業機會。中國對美國的出口降低了美國的通貨膨脹，增加了美國消費者福利，增強了美國企業競爭力優勢。未來更要強調中美經貿合作互利共贏本質。

去年11月，習近平主席和拜登總統在峇里島會晤，兩國元首同意雙邊經貿團隊開展協調對話。中方願與美方共同落實兩國元首會晤共識，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，遵守世貿組織規則，遵守市場經濟規則，遵守自由貿易原則，坦誠磋商，就減少雙邊貿易投資限制進行溝通協調。雙方需要創造穩定的、可預期的中美經貿環境，增進兩國企業合作信心。相信未來中美經貿合作還將創造新的紀錄。

王受文強調，今年美國是APEC系列會議的東道主，中美雙方可以此為契機，通過雙邊、區域和多邊管道開展對話，推動解決雙方在經貿領域內的各自關切。