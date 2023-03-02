英國警方週一（2月27日）疏於照顧嬰兒的罪嫌逮捕一名貴族女子與男友，此前兩人銷聲匿跡長達54天，寶寶下落不明，兩人因而罪加一等成了過失殺人嫌犯。警方憂凶多吉少仍發動大規模搜索，48小時之後傳來不幸消息，搜查幹員在兩人就逮處附近林地尋獲一具嬰孩遺骸，將交付法醫驗屍。警方持續偵訊這對男女。

35歲女子瑪騰（Constance Marten）來自英國貴族家庭，2016年她在戲劇學校結識現年48歲的男友戈登（Mark Gordon），戈登有性侵、暴力攻擊前科，兩人交往後，瑪騰與家人疏遠。今年1月5日，這對男女駕車駛於大曼徹斯特地區，行經博爾頓（Bolton）附近路段時汽車起火燃燒，兩人棄車逃走，警方列為失蹤人口。

警方調查發現，在此之前不久瑪騰才在車上生產。其後瑪騰與戈登輾轉多處躲藏，在利物浦、艾塞克斯郡、倫敦東部、薩賽克斯郡等地出沒，最後一次露臉是1月8日、兩人於薩賽克斯郡東部紐黑文（Newhaven）現蹤，警方認為當時小嬰兒還活著。

英國警方今年一月發布貴族女子瑪騰（右）與男友戈登（左）的失蹤人口資訊。（圖／倫敦警察廳提供，美聯社）

警方曾懸賞1萬英鎊尋求可靠線索，英國社會廣泛關注此案。兩人曾購買帳篷睡袋，多於戶外露營躲避警方追查。

本周一晚間，有人目擊兩人於英格蘭南部布萊頓（Brighton）一家超商提款，警方獲報後火速逮人，但寶寶不見人影。由於瑪騰與嬰兒均無就醫紀錄，警方考量兩人於冬季嚴寒時節露宿野外對不利新生兒健康、研判小嬰兒凶多吉少，周二以嚴重過失殺人罪嫌再次逮捕兩人。

英國倫敦警察廳警司巴斯福（右）與薩賽克斯郡警局局長柯林斯（James Collis，左）1日深夜說明尋獲嬰兒遺骸。（圖／英國新聞聯合社／美聯社）

英國廣播公司今（2日）報導，警方發動警員、志工在布萊頓大面積搜尋嬰兒蹤影，好幾百人找了48小時，昨終於在一處林地有所發現，然而找到的卻是寶寶冰冷的遺骸。警方說，搜尋面積逾230平方公里，但未公布這名嬰孩的性別、年齡資訊。

Baby's body found as police still question couple Constance Marten and Mark Gordon https://t.co/7t2dSqK6SO — BBC News (UK) (@BBCNews) March 1, 2023

主導此案調查的倫敦警察廳警司巴斯福（Lewis Basford）今說，遺骸發現之處很靠近瑪騰與戈登就逮地點，幹員會全力釐清案情。警方昨獲准偵訊兩人，為期36小時。

瑪騰家境優渥，小時候在每年學費3萬英鎊（約新台幣110萬元）的私立學校念書，21歲就讀里茲大學期間一度成為社交雜誌特寫人物。她的家庭與當今英國王室也有關聯，祖母瑪麗安（Mary Anna Marten）是已故王太后伊莉莎白（即已故女王伊莉莎白二世之母）的教女，曾任大英博物館受託人；父親納皮爾（Napier Marten）曾任已故女王伊莉莎白二世的見習騎士，年輕時於英國海軍服役。