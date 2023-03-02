京城銀(2809) 今日公告2月自結稅前損益7.38億元，稅前每股盈餘(EPS) 0.66元。累計2023年1至2月稅前獲利達10.80億元，稅前每股盈餘(EPS) 0.97元，年增76.4％。

京城銀指出，近期市場焦點依舊以通膨為主，美國勞工部統計局於2月中公布的消費者物價指數(CPI)在年增率或月增率方面皆略高於市場預期，與通膨相關的關鍵因子雖有部分趨勢顯示放緩但也有部分顯示持續在高點，而在就業方面，非農就業人口的大幅增加也顯示美國經濟於年初依舊強韌，聯準會可能的升息路徑以及其終端利率的展望將是市場關注的重點；台灣方面，主計處於2月初公布的消費者物價指數年增率為3.04％，創半年新高，扣除掉春節因素，2月份的消費者物價指數為一觀察指標，國發會發布的一月景氣對策信號依舊為藍燈，然一些景氣先行指標有上行好轉跡象。

面對變動中的大環境，京城銀表示，存放款結構、存款結構、債券投資等業務結構方面都會有所因應，控制放款與定存規模、調整債券品質都是可能作為，而維護良好資產依舊為經營重點，京城銀2023年2月逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率8167.97％、全體放款覆蓋率1.48％。

京城銀指秉持社區銀行的經營本質，專注於在地深耕，推出優質產品，持續優化使用者體驗，具體行動包含簡化銀行和證券雙帳戶開戶流程，透過goyee數位帳戶整合京城證券業務，讓客戶在線上一站式完成開戶，免除重複填寫資料的困擾，除了落實普惠金融的理念，更為客戶節省寶貴的時間。另，推出少見的證券交割戶優利存款，「京go證2.0」專案在證券業務面為客戶提供更全面的金融與理財服務。提供企業「頭家優利」和「大企優利」的活存階梯優惠存款，若企業使用網銀服務，還能享有加碼優惠利率。此外，虛擬帳號、ACH等線上收款方式，更讓企業擁有更多便捷的收款管道。