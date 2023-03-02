北市一名周姓男子去年返家時，藉著酒意強硬親吻女鄰居的臉頰，讓女鄰居深感不適崩潰報警處理。台北地院審結，依犯性騷擾防治法第25條第1項性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，北市一名周姓男子為A女的鄰居，2022年1月間周男飲酒後返家，行經A女住處家門口時，巧遇A女，竟突然以嘴唇親吻A女的臉頰，讓A女深感不適，事後因不堪受辱，憤而報警向周男追究責任。

台北地院審理時，法官指出，周男利用A女來不及抗拒之際，親吻對方臉頰，破壞女對於性、性別等與性有關的寧靜、不受干擾的平和狀態，且周男具有性暗示的親吻行為，的確屬於性騷擾，已涉犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪。

法官表示，周男只為了逞個人私慾，不尊重他人身體自主權，在住處門口對鄰居性騷擾，導致對方心理受創，酌情後依犯性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。

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