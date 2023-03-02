大陸外交部網站消息，中國外交部長秦剛2日在印度新德里出席二十國集團外長峰會，會見德國外長貝爾伯克。貝爾伯克指出，德方重視中方關於政治解決烏克蘭危機的十二點主張，希望中方為解決危機發揮重要影響。秦剛強調，烏克蘭危機問題必須堅持政治解決、堅持勸和促談，有關國家應停止拱火澆油，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

秦剛說，中德是重要夥伴，有著廣泛共同利益。雙方保持密切高層往來和強勁經貿合作，中國連續七年成為德國最大貿易夥伴。回顧過去，中德各領域合作取得豐碩成果的重要原因就是相互尊重、互利共贏。中方願同德方共同努力，落實好兩國領導人重要共識，延續雙邊關係良好勢頭，加快重啟各領域、各層級交流合作。當前國際局勢深刻演變，世界正處於關鍵時刻。作為維護和平、促進合作的兩大力量，中德要共同發揮建設性作用。

貝爾伯克表示，德國將繼續堅持一個中國政策，願同中方保持高層交往，深化人文交流。注意到中方優化調整了防控措施，雙方人員往來更加便利，期待盡早訪問中國。德方重視中方關於政治解決烏克蘭危機的十二點主張，希望中方為解決危機發揮重要影響。

秦剛闡述了中方在烏克蘭危機問題上的客觀公正立場和建設性作用，強調必須堅持政治解決、堅持勸和促談，有關國家應停止拱火澆油，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。