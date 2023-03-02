國防部本月21日公告《全民防衛動員準備法》修正草案，全案更名為《全民防衛動員法》，要求由縣市政府配合辦理「應對出版事業、廣播電視事業、網際網路平台與應用服務提供者及新聞從業人員，實施調查、統計、編組及規畫」。對此，前大使介文汲就表示，「從蔡政府一系列的動作來看，其民進黨一定會在選票上付出代價」，引發討論。

根據《中評社》的報導指出，介文汲認為，現在民進黨一直要把台灣帶往戰爭的路上，如果台灣人還是支持民進黨真的要自求多福，而現在國防部預告將修訂《全民防衛動員準備法》，就是要「準備戰爭」，從去年底蔡政府將兵役延長為1年後，一直到現在還想動員16歲的學生，明知會失去民心也非做不可，背後只有極強大的美國壓力才解釋得通。

介文汲更說，他其實相信美國內部其實真的存在「毀台論」，利用台灣當成代理人和中國大陸拚命，遂行美國的利益，這樣的策略非常明顯。最後介文汲也坦言，從蔡政府一系列的動作來看，其實是非常不利於民進黨在各項選舉維持一定支持度的，民進黨一定會在選票上付出代價。