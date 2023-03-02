前電競選手、現役實況主Toyz（劉偉健）創立的手搖飲料品牌「拾汣茶屋」，才剛開幕第2天，便傳出店面有違建疑慮，而台北市建管處也證實該店鋪是「既存違建」。對此Toyz稍早前在IG上發文，不只回應違建問題，更曬出徵才廣告。

Toyz的飲料店「拾汣茶屋」才營運1天就被爆出違建爭議，台北市建管處指出該店的店鋪屬於民國83年以前的既存違建，依現行規定應拍照列管，經派員到場勘查，違建有部分作為營業性廚房使用，已違反規定，將依法查報處分，並要求業者改善。

對此，Toyz在IG以及臉書上皆作出回應，表示：「目前進度就是配合建管處輔導改善啦，真的配合不了就看看房東怎麼搞囉。」認為違建一事「問題不大」。此外，更加碼曬出徵才的海報，指出：「拾汣茶屋大家庭需要你，先小人後君子，高強度工作，今天店裡供應了1600杯飲料。」

另外，在貼文之中Toyz也建議網友們：「不用急著來喝飲料，看你們排一個多小時我心都疼了。」而貼文一出後，頓時吸引網友爭相留言回覆，更狂刷一排「愛上你算違建。」不過，目前臉書貼文已遭到刪除，僅剩下IG貼文留存。