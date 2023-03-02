新北市新莊某車業老闆日前清運垃圾時，因廢棄輪胎與一名女清潔隊員發生口角，結果老闆不僅當場爆氣怒嗆，還將綁有3個輪胎的一綑廢棄物直接往車上扔，差點砸傷女清潔員，結果他囂張跋扈的畫面一曝光，引起網友炎上，老闆只能灰溜溜的道歉，今(2)日更全程直播自己攜帶花束、禮盒親赴新莊清潔隊致歉，結果因對方不在只能擇日再來。

事後老闆的誇張行徑引起網友撻伐，連老闆經營的機車行在GOOGLE地圖的商家資訊都被網友惡搞，店名一度被改成「擲輪胎運動訓練場」。(黃敬文翻攝)

事後老闆的誇張行徑引起網友撻伐，連老闆經營的機車行在GOOGLE地圖的商家資訊都被網友惡搞，店名一度被改成「擲輪胎運動訓練場」，雖然老闆在昨(1)日緊急錄製道歉影片上傳希望取額原諒，無奈網友不領情，因此老闆在今日選擇親赴新莊清潔隊致歉。

老闆只今(2)日全程直播自己攜帶花束、禮盒親赴新莊清潔隊致歉，結果因對方不在只能擇日再來。(黃敬文翻攝)

他持著一束花、禮盒等前往新莊清潔隊，除了向在場的清潔隊員致歉外，也希望能當面跟那天的女清潔隊員道歉，但有清潔隊的同仁表示當事人今天休假，最後老闆只能選擇改日再登門道歉。

影片曝光後，仍惹來網友一片罵聲，直批老闆作秀，而新莊清潔隊長林玉婷則連繫不上，未能取得回應。