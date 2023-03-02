澳大利亞戰略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)近日發表的報告指出，在國防、太空、機器人、能源、環境、生物技術、人工智慧、先進材料和量子技術等44項技術中，中國研究人員在其中的37項領先美國同行。中國在一些科學探究領域已逐漸佔據主導地位，有能力在未來取得關鍵性的突破。

《澳大利亞廣播公司》引述ASPI研究報告稱，「從長遠來看，中國領先的科研地位，意味著該國不僅會在幾乎所有領域的當前技術發展方面表現出色，而且也會在尚不存在的未來技術方面出類拔萃。」

這家主要由澳大利亞政府資助的智庫表示，中國和美國在科研競賽中遙遙領先於其他國家，位列中美之後的印度和英國在大多數科研領域明顯落後，而排在印度和英國之後的是韓國和德國。

該報告稱，中國在軍事和太空領域的研究興趣和表現尤為突出，包括高超音速領域；去年中國試射了一款高超音速導彈，似乎讓美國國防界頗感意外。根據這份報告，在包括高超音速技術在內的先進飛機發動機領域，超過48%的高影響力研究論文出自中國研究人員之手，並且在全球專注於此類研究的排名前10的研究機構中，有7家在中國。

報導說，這些發現再次表明，中共領導人習近平當政後大力推動尖端工程及科學技術研究超越美國的努力，正逐漸取得成果。

根據聯合國下屬機構世界知識產權組織(World Intellectual Property Organization)的數據，2011年，中國的年度專利申請數量首次超過了美國；2021年，中國全年專利申請數量達到158萬件，遠超美國的2倍。

還有一些證據表明國際學術界越來越認可中國研究的質量，根據日本政府資助的國家科學技術學術政策研究所(National Institute of Science and Technology Policy)去年發表的一項統計，2018年至2020年期間，在全球被引用次數排名前1%的科學論文中，中國研究論文的數量和占比超過了美國，為有史以來首次。

ASPI表示，該機構的這份報告測評了科技能力，也就是其所稱的「高影響力研究」，相關結論是基於2018年至2022年間發表在領先學術論文中的220萬條研究引文。

儘管這份報告的結論顯示中國在關鍵技術方面建立了領先優勢，但也提出一項重要警告：很難將突破性的研究成果轉化為製造上的成功。例如，儘管有大量證據表明，中國決心斥鉅資掌握噴射發動機等技術，但幾十年來，中國的工程師在生產噴氣式發動機方面仍困難重重，因此國內的商業和軍事航空部門大多依賴外國供應商。在半導體領域也有類似現象。

不過，該報告稱，在一系列技術中，中國的領先優勢已大到足以構成壟斷風險，比如可以賦予製成品新特性的微小納米級材料和塗層、5G等先進通訊技術、電動汽車等機器所需的電池相關技術、可以提高食品產量的合成生物學技術以及提供操縱光線新方法的光感應器。