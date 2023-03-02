南投立委補選進入倒數，蔡英文總統今晚也在臉書為自己候選人蔡培慧拉票；她要拜託所有南投的朋友，這個星期六3月4日，一起選擇1號蔡培慧，為南投的發展，爭一口氣，為南投的孩子，爭一個未來。

蔡英文自從去年九合一選舉大敗辭去黨主席後，選後幾場補選輔選行程少了許多，今晚她在臉書為蔡培慧催票。

蔡英文說，2016年大選，第一次提名蔡培慧當不分區立委，因為蔡培慧不只對這塊土地有滿腹的理想，也總是衝到最前線，實踐這些理念。

她說，尤其只要提到農民、土地和南投，蔡培慧總是眼神發光，充滿熱情、侃侃而談。「也因為她總是在第一線，和大家站在一起，她的想法都能貼近人民，務實地解決問題」。

她說，蔡培慧源源不絕的熱情，來自於對這塊土地、人民的愛和關懷，帶給力量，克服艱鉅的挑戰。所以，921大地震發生後，蔡培慧選擇留在家鄉，用9年的時間，陪伴南投，重建家園。

她說，2020立委選舉的時候，蔡培慧第一個跑來告訴她，不連任不分區立委，要回家鄉打拚。儘管南投這個選區非常艱困，蔡培慧都不氣餒，這次繼續再戰，一如當年面對921震災，留在家鄉的初衷。

她說，蔡培慧的堅毅，讓我想起了蕭美琴、林右昌，以及許多民進黨的青壯年世代，不怕挑戰艱困的選區。參選都不是為了幫誰鋪路，或有什麼不得已，出來選，是因為愛自己的家鄉，想為故鄉付出，所以甘願。

她表示，南投的發展可以更好，也值得更好。以蔡培慧的拚勁和奮戰，再艱困的路，也一定會為南投拚出一條路來。