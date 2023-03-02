行政院長陳建仁今晚邀請立法院經濟、財政委員會的民進黨立委餐敘，與會的行政院副院長鄭文燦會後接受媒體聯訪，對於《全動法》修法是否確定暫延表示，《全動法》目前國防部遇到新的狀況，也有不必要的誤解，暫時會留在國防部，由行政院召集各部會，各種動員計畫情況再來審慎研議。

陳建仁今邀請立法院經濟、財政委員會的綠委餐敘，鄭文燦表示，政院跟黨團的溝通是隨時在進行的，每個議題都希望可以充分溝通，有共識再往前推，沒有共識當然就會採取比較穩健的做法，有更細緻的設計再往前走。

至於是否有針對哪個法案做討論，鄭文燦說，每個法案都一樣，明天審查特別預算，希望溫暖的錢可以趕快審、趕快發、方便領，會用多元的方式，讓大家領得到，另外7個部會的韌性計畫也是很必要的，希望快速通過，還有補助勞健保跟台電的虧損，也有助於民生穩定，希望這幾個預算都能順利通過。

至於《全動法》是否暫延，鄭文燦表示，《全動法》目前國防部遇到新的狀況，也有不必要的誤解，暫時會留在國防部，由行政院召集各部會，各種動員計畫情況再來審慎研議。