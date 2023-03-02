46歲女星國中就進入演藝圈，她和男星王仁甫主持《旗開得勝》時傳出戀情，結婚14年共育一子一女，季芹和王仁甫在YouTube開設頻道《芹仁PlayWhat》分享生活，前陣子一家人飛往國外滑雪，不料途中兒子意外受傷，夫妻倆緊急帶兒子到當地醫院治療。

季芹和王仁甫帶著孩子在聖誕假期飛日本滑雪，一家人熟練使用滑雪板，不過玩到一半兒子耶耶卻意外受傷，夫妻倆急忙帶兒子去當地的醫院治療，王仁甫說：「我覺得其實日本這邊，尤其在白馬這裡滑雪，真的很容易受傷，你看都是滑雪的人來看醫生」，王仁甫介紹會有英文的表格填寫病症，隨後一家人進入診療室，當地醫護先進行消毒，可以看到耶耶的小腿有一道傷口，有鮮紅的血跡。

季芹王仁甫兒子滑雪出意外。（圖／芹仁PlayWhat YouTube）

包紮好後一家人回到民宿，傷勢沒有太嚴重，耶耶還能搭雪人，不過隔天的滑雪行程兒子就沒有繼續參與，不少粉絲留言：「小耶雖然受傷了，但這次日本的滑雪之旅還是非常棒！」、「芹仁是非常用心的父母」、「小耶目前應該恢復得差不多了吧？滑雪還是要多注意安全喔！」

（來源／芹仁PlayWhat YouTube）

季芹和王仁甫進入娛樂圈多年，是圈內有名的模範夫妻，他們在工作領域告自努力，私下也會花時間陪孩子，社群平台上時常可見一家人出遊的照片，季芹也不排斥讓孩子公開露面。同時夫妻倆很有理財頭腦，在宜蘭經營民宿已有9年，許多人住過後都留下優良評價。