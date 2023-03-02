受到農曆春節造成工作天數減少，聚陽1月營運衰退。累計前二月營收為50.41億元，年減6.9％。

通膨造成服飾市場消費力道降緩，聚陽表示，雖然部分客戶仍在去化庫存，出貨量較去年同期減少，但在短單、急單帶動下，加上匯率相對有利，因此2月營收能有佳績。

對於第一季的營運表現，聚陽預估，3月營收較2月再回升的機率高，第一季營運可望「月月高」。