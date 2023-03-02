日媒經濟新聞日前報導指出，國軍有9成退役軍官赴陸出賣情資，且國防部長都是外省人出任，引發國內民眾譁然，連退輔會主委馮世寬都氣得大罵，「放他媽的屁」。前立委郭正亮今（2）日在節目《新聞大白話》更怒批，不但《日經》新聞有錯，綠委劉世芳臨時提案要清查退伍軍士官，更是「莫名其妙、毫無水準」。

郭正亮表示，日本經濟新聞是公認比較有公信力的媒體，但首先國防部長都是外省人這點就錯了，陳水扁用過湯曜明、蔡明憲，馬英九第一任國防部長陳肇敏也是本省人，蔡英文三任國防部長都是外省人，而且都是江蘇人。日本經濟新聞完全不查證，這維基百科就查的到。

另對於退役官兵，郭正亮不解，綠營外交委員會連署要查退休軍人，民進黨是執政黨，結果執政黨立委打擊自己國軍。他強調，包含駐日代表處都要對日本經濟新聞提出抗議，錯這麼大的新聞怎麼可以登出來，綠委也是在分化自己人，莫名其妙、毫無水準。

對於《日經》的相關報導，總統府發言人林聿禪稍早回應，引用不明消息來源，在未加以詳實查證之下，即以聳動標題進行不平衡的報導，這對奉公守法、捍衛國家的現役和退役國軍並不公平。總統府表達高度遺憾，並呼籲媒體應善盡查證責任。她強調，全體官士兵守護家園、捍衛自由民主，是守護國家的堅實力量。