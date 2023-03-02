日媒《經濟新聞》日前報導稱，國軍9成退役軍官赴陸出賣情資，退輔會主委馮世寬今(2日)氣得大罵2次「胡說八道」，更飆粗口「放他媽的屁！」同為飛官出身的媒體人黃暐瀚今(2日)在《國民大會》節目，馮世寬會這麼生氣是因為身受其害，過去藍委吳斯懷一群人跑去人民大會堂時，前空軍司令沈國禎也在其中，沈以前是馮世寬的「wing man（僚機）」，過命之交從那以後就不往來了，因為沈國禎怕自己影響到馮世寬。

黃暐瀚表示，馮世寬剛到立法院的時候，他很臭屁，因為他是飛官，「當然飛官臭屁我很習慣，因為我以前在台東志航基地，我看的都是飛官。」但是他是飛官中的飛官，確實比較臭屁，可是愈來愈覺得馮世寬，真不愧是當過國防部長的人！

「今天就他最生氣啊！其他人有像他那麼生氣？」黃暐瀚提到，他為什麼那麼生氣？因為他身受其害！吳斯懷跑去人民大會堂的時候，那時候一群人，裡面有一個沈國禎，前空軍司令，這個人是馮世寬的「wing man（僚機）」，如果有看《捍衛戰士》就知道，我把命交給我的wing man，我的僚機，我們一起飛戰鬥機的！結果這個人從那一次的事件以後，跟馮世寬已經不往來了，他覺得他的生命少了一塊，我的wing man跟我不往來了，為什麼？

黃暐瀚指出，就是因為沈國禎跟他講說，我現在已經被講得這麼臭了，說我想要去投共，其實並沒有。但如果我們再往來的話，你也會跟著受影響。所以他非常生氣！他今天就在講這件事情。所以這種報導，講我們中華民國的退伍軍官，說「9成的軍幹部」，他不是講將官，9成退伍以後都跑去中國大陸，拿他的錢，都已經腐敗常態化了。「你在講什麼？怎麼可能嘛！百分之九十，那十幾萬人耶！」

「這就不是事實嘛！那中尉、上尉是不是軍官？所以就是亂寫！」黃暐瀚強調，這個只要更正就好，也不至於弄到台日要翻臉，但是你明顯錯嘛！文章裡還有寫羅志明，這1月的事情，不可能完全不了解台灣。這文章看完大概就是，外省人都還在抵制本省人的意思。