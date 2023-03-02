國防部指出，統計自上月28日上午6時起至本月1日上午6時止，偵獲侵擾西南防空識別區（ADIZ）為19架次共機全為殲-10戰機，更有消息指出有3架美國的B-52戰略轟炸機從關島空軍基地起飛，首次前往台海地區挑釁。對此，台灣國際政治學者、時事評論員賴岳謙2日就表示，「當美國B-52戰略轟炸機飛進台灣海峽時，對兩岸都是戰略上的威懾，所以解放軍一下出動19架殲10C，整個機群都出動了，目的就是為了將其迫降落在中國大陸的基地」，引發討論。

賴岳謙2日在中天節目《頭條開講》中表示，「我們的防衛部門應該要更真實、更負責任的把外軍所有的戰機航線圖畫出來，因為所有的軍用飛機進入我們的空域，不要只標示解放軍的，而對外軍都不標示，這是不負責任」，賴岳謙更提及，「B-52戰略轟炸機的基地在關島，而過去解放軍的轟-6K已經多次演練，可以直接攻擊到關島的空軍基地」，賴岳謙表示，目前B-52戰略轟炸機是從關島起飛，它的航程在1600公里左右，因此會有空中加油機陪伴，很明顯他是要長時飛行」。

賴岳謙更指出，因為B-52是戰略轟炸機，「因此它飛進台海靠近台灣，是極為不禮貌、不安全、不專業又極具挑釁的行為，因為B-52有裝核彈頭，當它飛進台灣海峽時，對兩岸都是戰略上的威懾」，賴岳謙也強調，它這次是飛巴士海峽，準備往北穿越台灣海峽，這是極端的挑釁、極端的不禮貌，「所以解放軍一下出動19架殲10C，整個機群都出動了，目的就是為了將其迫降落在中國大陸的基地」。

賴岳謙最後更說，「一但降落之後就要將裡面的設備都摧毀，對於美國來說，之所以B-52急速轉彎跑掉，就是因為如果殲10C機群把它壓回去的話，當中國大陸一旦登機B-52，對整個周邊的區域來說一定是重大危機」。