20國集團(G20)會議在印度新德里舉行，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在會議期間抓到機，會，和俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)進行了簡短交談，時間大約10分鐘，這是俄烏戰爭開打以來，兩國外交高層的首次面對面會談。長的次高級別會議。

美聯社報導，美國官員說，布林肯利用這段時間，向拉夫羅夫傳送3點意見：美國會支持烏克蘭到戰爭結束、俄羅斯應該恢復新戰略核武限制條約(New START) 、莫斯科早日釋放美國人保羅惠蘭(Paul Whelan.)。

拉夫羅夫之後被記者問到，他對布林肯談話的看法，他沒有正面回應，僅告訴記者「莫斯科將繼續在烏克蘭行動，我們並不感到孤立。是西方孤立了自己，他們最終會意識到這一點。」

他表示，俄羅斯始終對結束烏克蘭衝突的談判持開放態度，但是西方卻阻礙了此類談判。

他又說：「他們(西方)只單邊的要求我們進行會談，但我卻沒看到他們呼籲烏克蘭進行會談；相反的，他們竟鼓勵烏克蘭繼續戰爭。」

拉夫羅夫還嘲笑美國對中國大陸的威脅。他說：「我的西方同事們已經失去了該有的自持力，他們把外交理論擱置一旁，完全轉向勒索和威脅。」

無論如何，這是美俄兩方外交領導人在去年夏天之後的首次談話，去年夏天，布林肯通過熱線電話連絡拉夫羅夫，要求俄羅斯釋放保羅惠蘭，以及WNBA女籃球星格林納(Brittney Griner)。格林納後來被釋放，俄國換回臭名昭著的軍火商人布特( Viktor Bout)；至於惠蘭仍被拘留。

惠蘭是一名企業安全主管，他遭到俄羅斯指控間諜罪被關押了4年，他的家人和美國政府都表示這些指控毫無根據。