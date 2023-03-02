行政院長陳建仁今晚邀請立法院經濟、財政委員會的民進黨立委餐敘，外界好奇是否有特別提到那些法案，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，有談到健保、藥價等問題很隨興大家談，這個效果很好，基本上氣氛融洽，明天院長特別預算備詢，應該會很順利，他胸有成竹。

民進黨立委高嘉瑜表示，院長很溫暖，吃飯時有詢問大家有沒有什麼在政策上能協助。（本報資料照片）

與會的民進黨立委高嘉瑜表示，院長很溫暖，吃飯時有詢問大家有沒有什麼在政策上能協助，高嘉瑜說，她也針對乳癌補助，希望能夠向下延伸放寬篩檢年齡，讓44歲以下年齡能篩檢，院長也在做研究，還有凍卵等議題，有感受到行政團隊回應民意的期待。

至於餐敘時是否有提到日媒的報導，高嘉瑜表示，這部分剛剛沒討論到，但這樣報導是空穴來風而且是惡意報導，不管退輔會主委馮世寬或是國防部都發表聲明立場，堅決反對，希望他們能夠更正，這是大家共同的態度，行政院也會要求國際媒體有事時的根據，而不是憑一個將領，就能汙衊台灣。

另外，高嘉瑜也提到，餐敘中大家有反應，很多政策發布前希望能夠先溝通，畢竟黨團成員也要針對政策說明，事先了解溝通會更好。

此外，民進黨立委王美惠受訪表示，剛剛有跟院長、副院長有提到這幾天地方的種種問題，還有照顧全台灣的老人，院長和副院長說會審慎評估，有結果會向各位委員報告，院長是有溫度的院長，跟他討論的時候，坐下來他就跟我說有處理跟他建議的事情，很感謝院長和副院長。

至於照顧老人是否是老人年金再加碼，對此，王美惠說，對，最主要他有聽出她所提出的意見，剛剛來的時候鄭文燦也說，院長都有交代，下周會開會報告，就是有機會完成這些政策和福利。