大陸33歲女星徐冬冬近年在電影和網路劇都有亮眼表現，她擁有35E傲人上圍，更被冠上「第一美胸」，還因演出《賭城風雲III》成為新一代「晶女郎」，先前坦承雙眼皮埋過線，誠實性格意外圈粉；徐冬冬分享過去暴肥樣，瘦下來的她還自嘲是五五身比例，大方秀出零修圖近照，網友全看呆。

「第一美胸」徐冬冬不久前分享還沒當明星時，曾暴肥到72公斤的模樣，在找到舒服的減肥方式後，經過長時間努力瘦了下來，勵志經驗令眾人刮目相看；沒想到徐冬冬曝光暴肥照不夠，今（2日）再曬出一張零修圖、零濾鏡的近照，毫不掩飾她的真實身材。

徐冬冬大方曬出零修圖、零濾鏡近照，自嘲「五五身」比例嚇壞粉絲。（圖／摘自徐冬冬微博）

畫面中徐冬冬穿著洋裝搭配西裝外套，腳上穿著長靴，忍不住自嘲，「我是55開（五五身）的比例」，隨後卻自信地說，「我依然是哈爾濱最靚的女孩」；大票粉絲被她太真實性格打敗，敬佩地說，「腿短不失志氣」、「冬姐真誠」、「還以為哪個黑粉曬圖，姐太real」、「正視真實的自己」。

其實徐冬冬人紅是非多，她藉由拍戲打開知名度後，卻被不少黑粉找各種理由亂罵，像是被狠批「這位姐真的不紅又賤兮兮的」，或是質疑她的美貌整出來的；但徐冬冬當時僅淡定回應，「我不賤我只是不紅」，且也不隱瞞自己整形過的事實，高情商讓她獲得大眾好評，好感度也大增。