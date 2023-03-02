新竹城隍廟口一間甜不辣店的老闆，多年前遭逢車禍，全身79%嚴重燒傷、雙手10指全數截肢，但他不向命運低頭，還提供弱勢族群免費甜不辣填飽肚子，未料近日遭好手好腳之人組團來領免錢餐點，3天下來竟超過百人，讓他大嘆自己善心彷彿被澆冰水。

老闆在臉書「城隍廟口甜不辣」發文，表示自己做待用餐的用意，是幫助經濟有困難的人，自己也因此相當開心。沒想到228連假這幾天，不斷有好手好腳的人，三五成群結伴來店內領取愛心餐，說著「這裡有不用錢的甜不辣跟肉圓」，甚至還插隊，態度相當糟糕。

老闆說，看著他們身上的穿著、配戴，拿著智慧型手機，看起來根本沒有困難，拿了餐點後也不說謝謝，3天下來至少有100多人。大嘆自己的熱情被這幾團人潑了一桶冰水。

老闆表示，往後她還是會繼續供應愛心餐，只是希望來吃的人，是真的有困難，而非正常人理所當然近來免費領。不少網友也安慰：「為老闆愛心打氣」、「做人不要過度善良，只會被惡人利用」、「建議真的要出示中低收入證明才能領，不然永遠有貪小便宜的人」、「老闆加油！人在做天在看」、「做善事真的比做壞事難很多」、「人的善良真的很難跟沒有羞恥心的人對抗」、「這些人身體沒殘，但心裡跟腦袋都殘了」。