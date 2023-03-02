木村拓哉今（2日）遭日媒爆出和工藤靜香離婚，雖然女方表示沒什麼好回應，「隨便大家怎麼寫」，但其實消息會傳出，其實是電視台相關人員爆出的，因此《FRIDAY》才會追查下去。

其實，1月時就有木村拓哉離婚的消息傳出，因為工藤靜香曾和搖滾樂團X JAPAN團長YOSHIKI交往過，還傳出半同居新聞，但1996年對外宣告兩人已分手，並在2000年和木村拓哉結婚，震撼演藝圈。

而分手多年的兩人，去年底都受邀出席《紅白歌唱大賽》，YOSHIKI也主動大讚工藤靜香是很棒的女人，並透露雙方仍有聯絡，女方常會給他一些意見，而兩人過從甚密的舉動，也讓網路上傳出木村拓哉離婚的消息。

工藤靜香曾和YOSHIKI交往過。（圖／取自IG）

此外，《FRIDAY》收到木村和工藤可能會發表離婚的傳聞後，也開始追查，發現消息來源是富士電視台的相關人員爆出的，因為富士電視台和傑尼斯關係良好，加上木村拓哉新劇是由富士電視台播出，才會有婚變的消息傳出。

對此，工藤靜香面對記者追問，也忍不住笑出來表示「大家想寫什麼就寫什麼吧，隨便你們寫，我覺得這也不是需要特意來問的話題，我什麼都不會回答」。