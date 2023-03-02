泰國野生動物保護局官員和泰警突襲素攀府一家非法屠宰場，當場逮捕屠宰場老闆，並繳獲30隻活的澤巨蜥 (Varanus salvator)、59隻巨蜥屍體和幾隻活海龜。

野生動物保護局主任萊統（Padet Laithong）說，現場繳獲的這些巨蜥肉將被送到桐艾府的餐館，涉案屠宰場老闆還把澤巨蜥誤認為孟加拉巨蜥（Varanus bengalensis）。他還指出，官員們正在調查社交媒體上的一篇報導，稱巨蜥肉可能已被送到顧客手中製成了肉丸。

被逮捕的屠宰場老闆稱，他曾經是一名獵人，捕捉過巨蜥，一次會送2到5隻給顧客。後來，他直接屠宰蜥蜴並將肉送到桐艾府的餐館，因為這樣價錢會賣得更好。

萊統說，澤巨蜥在泰國是受保護物種，但幾乎隨處可見，尤其是在天然水道附近。 國家公園、野生動物和植物保護部強烈反對解除保護，以免它們被飼養用於商業目的。

屠宰場老闆被控非法擁有受保護物種，一經定罪，依泰國法律可處以五年監禁或不超過5萬泰銖（新台幣約4.4萬元）的罰款。 買賣受保護物種則將面臨更嚴厲的刑法，一經定罪，可處以10年監禁或最高 100萬泰銖（新台幣約88萬元）的罰款。