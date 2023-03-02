大陸澎湃新聞報導，二十國集團（G20）外長會議2日在印度首都新德里閉幕，有40個國家及國際組織外長等代表出席。印度外交部長表示，各國在俄烏衝突問題上存在分歧，因此會議未能達成聯合聲明。會上美國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫進行了一場大約10分鐘的簡短會晤，這是俄美兩國近幾個月來的首次高級別會晤。

據印度新德里電視台和《印度斯坦時報》報導，根據公開的外長會議程，2日舉行的G20外長全體會議共分為兩場，第一場側重於加強多邊合作，以及聯合國等多邊機構改革問題；第二次側重於聚焦反恐、新興領域威脅、人道主義援助等議題。儘管公開的外長會議程未包含俄烏衝突，但俄烏衝突議題實際上成為各方博弈的一大焦點。

澎湃新聞引述美聯社與「法國24小時」（France24）2日報導，印度外交部長蘇杰生證實，由於二十國集團外長在俄烏衝突問題上存在分歧，G20外長會上未能達成聯合聲明，「我們無法調和，因為各方對俄烏衝突持有不同的觀點」。但蘇杰生補充說，成員國還是在涉及欠發達國家關切的大多數問題上達成了一致，「比如加強多邊主義、促進糧食和能源安全、氣候變化、性別問題和反恐怖主義。如果我們能在所有問題上都能達成完美的共識，這將是一個聯合聲明。」

俄羅斯衛星通訊社報導，20國集團外長通過了一項略過對俄烏衝突問題表態的最終聲明。在這份聲明中，各國外長對於執行聯合國調解達成的糧食協定、打擊非法販運武器等議題達成一致。

另據《印度斯坦時報》2日報導，美國官員透露，美國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫在G20會議間隙進行了一場大約10分鐘會晤，這是兩國近幾個月來首次高級別會晤。

該美國官員透露，布林肯利用這次會晤向拉夫羅夫提出了三點：美國將在衝突中支持烏克蘭，直到衝突結束為止；俄羅斯應改變暫停參與《削減戰略武器新條約》的決定；俄方應釋放被拘留的美國人保羅·惠蘭（Paul Whelan）。這名官員拒絕透露拉夫羅夫的回應，但表示布林肯沒有得到俄羅斯會在短期內有所改變的表態。

路透此前報導，在2月25日閉幕的G20財長和央行行長會議上，各國在俄烏衝突問題上交鋒激烈，最終未能就聯合聲明達成共識，只達成一份「主席國總結和成果文件」。在G20外長會議舉行前夕，歐盟消息人士曾透露，如G20外長會議聲明不包括譴責俄羅斯的內容，歐盟代表團將不會支持這項聲明。