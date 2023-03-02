日媒《日本經濟新聞》日前報導稱，國軍9成退役軍官赴陸出賣情資，退輔會主委馮世寬今(2日)氣得大罵2次「胡說八道」，更飆粗口「放他媽的屁！」前立委郭正亮2日在《國民大會》節目直批，應嚴厲行文給《日本經濟新聞》在台單位，要求更正、道歉，或來函原文照登，因為這是很嚴重的污衊。反觀民進黨立委，還在那邊根據一個亂七八糟的報導起鬨。他強烈建議，駐日代表謝長廷的抗議應該要公開，讓人家知道使用什麼措辭。

郭正亮強調，這事情嚴重到，我們應該嚴厲行文給《日本經濟新聞》的在台單位，要求他更正，或者要求他道歉，或來函原文照登等等的，這是很嚴重的污衊！結果民進黨立委還在那邊起鬨，根據一個亂七八糟的報導在起鬨，然後我們國防部跟退輔會長官氣成那樣，「哪有這樣的嘛！」

郭正亮指出，如果是《華盛頓郵報》說我們的飛行員不夠，（主持人謝曜州：馮世寬說不要聽美國人的）可是人家那個是根據事實，人家是真的跑了好幾個地方，「因為《華盛頓郵報》我也有看」，人家是真的深入空軍基地，採訪空軍在服役的人所知道的情報，他說最多21個，要5年才能補足。（旁邊黃暐瀚提到：是9年只有21個。謝：2011~2019）人家華郵是有去跑那個新聞，有署名的，「你日經這都沒跑新聞，黑白講啊！」

郭正亮直言：「謝長廷的抗議還應該要公開啦，讓人家知道你用什麼措辭啦！」

黃暐瀚補充，因為我們的空軍飛行員，要5年才能飛到戰鬥機，但是不是每個人都可以飛F-16，因為還有幻象、IDF，那是二代機，很多連二代機都碰不到。我們從2011~2019這9年，只有21位F-16飛行員，其他都去飛其他機種。那我們現在去買66架F-16V，到2025年的時候需要100個飛行員，這是事實，所以這個無從辯駁！