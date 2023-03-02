百花齊放的溫暖春天，最適合來趟輕旅行，就算3月迎來史上令人崩潰的補班大魔王，上班族還是要把握時間，好好慰勞自己。趣淘漫旅台北首次合作時髦雞尾酒品牌「WAT Cockta4il」，推出「走跳族喝一SHOT」主題住房專案，房客可享一泊一食外，最特別是可品嚐到WAT暢銷的「洛神青梅雞尾酒」及「檀島凍檸茶雞尾酒」的調酒，結合日式羊羹的酒食搭配，來趟超Chill的城市假期。

雞尾酒品牌「WAT Cockta4il」以挑戰翻玩經典創意的跨界新式雞尾酒，受到年輕族群喜愛。(趣淘漫旅台北提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

訴求時尚、潮味的趣淘漫旅台北攜手時下潮人最愛的雞尾酒品牌「WAT Cocktail」，推出「走跳族喝一SHOT」住房專案，入住舒適客房一晚，享自助式早餐，還可獲贈迎賓伴手禮組，伴手禮為「WAT」夯賣的兩款雞尾酒，分別是以奔放的青梅花果香、港式凍檸茶為基調的「洛神青梅雞尾酒」以及「檀島凍檸茶雞尾酒」，搭配超脫口味想像的日式羊羹，舌尖上的糖韻與亞洲獨特調酒的融合令人驚豔，潮流與傳統的混搭開創出全新食玩搭配。「走跳族喝一SHOT」住房專案每晚2999元起，販售至4月16日止。

「走跳族喝一SHOT」住房專案，吃喝「WAT」雞尾調酒，日式羊羹。(趣淘漫旅台北提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

認識一座城市最好的方法，就是到在地夜市吃美食。趣淘漫旅台北位於新板特區，無論是單車慢騎或徒步漫遊，大抵15分鐘，即到板橋必訪的湳雅夜市，飽嚐連在地人都回味無窮的銅板美食：不遠處即是頗富盛名的府中算命街，而飯店周圍則有新北市府、娛樂商場和餐廳等場所，讓旅客從早玩到晚，暢遊新舊交融的精彩城市。

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