2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而國民黨總統人選尚不明，呼聲最高的新北市長侯友宜表態時機點各界好奇。對此，前立委沈富雄2日就表示，「如果國民黨2024的候選人說要『和中』，我保證票不會多，我保證中間選民的票不會贏過對手」，引發討論。

沈富雄2日在廣播節目《POP撞新聞》中指出，「現在國民黨說不要『抗中保台』，那要怎麼樣才能保台呢？」沈富雄更接著指出，「賴清德說『和平保台』，這跳得太厲害了，因為『抗中』是手段，『和平』是目的，才是最後結果」，沈富雄也強調，「這個和平沒有問題，大家都要和平，所以賴清德講到最後就消風了，因為他把目標跟手段混在一起，民進黨黔驢技窮了」。

沈富雄接著更保證，「國民黨現在講要『和中』沒有問題，但現在選舉到了，如果國民黨的候選人說要『和中』，我保證票不會多，我保證中間選民的票不會贏過對手，因為大家在等國民黨有沒有更好的方法」，沈富雄更坦言，「我認為最好的方法是知中，知中保台，因為『抗中』連民進黨都會怕，『和中』國民黨會沒票，什麼中才保台，這是國民黨2024年候選人出來之後的選戰主軸」。