不少民眾赴日旅遊，都喜歡到當地的藥妝店採購。不過，藥師花逸修指出，多款民眾熱愛的商品，如：眼藥水、感冒藥、腸胃藥、止痛藥，甚至是B群，使用時都要特別小心。尤其是日版《大正系列》感冒藥，其中添加了台灣禁用的成分，不只具有成癮性，還會讓毒品尿液檢測結果呈現陽性，若私自購買服藥出了問題，也不能申請藥害救濟。

花逸修在《小花藥師｜社區藥局筆記》點名5類日本藥妝店超熱門的商品，提醒民眾務必謹慎使用。首先，他提到外盒標示「結膜炎」適用的眼藥水，因結膜炎發生的常見原因為用眼過度，若眼藥水中含有血管收縮劑成分，即可幫助消除眼球的血絲，但切忌連續使用超過7天，否則可能會導致「反彈性充血」。

花逸修表示，許多人常會覺得日版的《大正系列感冒藥》特別有效，主要是裡面添加Dihydrocodeine，屬於強效鎮咳成分，在台灣並未核准添加於綜合感冒藥，也無法申請藥害救濟，其具有成癮性，甚至有抑制呼吸的風險，未滿12歲的兒童和孕婦被禁止使用，服藥後若對尿液進行毒品檢測，可能會出現陽性結果。且相同功效的藥品在台灣相當常見，不需要大老遠買回台灣。

藥師指出，日本知名止痛藥《EVE》也含有台灣未核准的成分，使用後可能出現嗜睡反應。（圖／讀者提供）

而日本知名止痛藥《EVE》也被花逸修列入要小心的藥品，其含有Allylisopropylacetylurea鎮定劑成分，在台灣尚未核准使用，同樣無法申請藥害救濟，使用後可能出現嗜睡反應，過去還曾有病患服藥後，出現血小板低下的不良反應報告。花逸修強調，若病況嚴重到需要每天依賴EVE才能紓緩，一定要立刻就醫，勿再自己胡亂吞藥。

腸胃藥方面，《太田胃散》較為人所知，花逸修表示，日版成分和台版並無太大區別，但值得注意的是，此胃藥含「強鹼碳酸氫鈉」，因此不建議每日使用；而專門整腸的《Wakamoto》、《表飛鳴系列》台日版本的差異也不大，5歲以下兒童禁止使用。

最後則是《合利他命系列》的B群，包括「B1、B6、B12」，此系列屬於高劑量B群，服用會輕微阻斷痛覺傳導，並影響神經修復。文末，花逸修認為，從國外購入藥品時，最好僅止於個人使用，千萬不要隨便送給朋友，以免在不知不覺中觸法。