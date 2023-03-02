被譽為「最美變性人」的泰國女星寶兒(Poyd)，上月5日宣布和相識超過20年的富商男友Oak結婚，之後她還舉辦單身派對，身穿絕美婚紗和男友牽手放閃，甜蜜感情讓粉絲直呼感動。昨(1日)寶兒在泰國布吉舉行遵照當地華人「峇峇娘惹」傳統儀式的婚禮，穿著傳統服飾的她，頭戴皇冠、配戴黃金首飾，Oak則穿著黑色西裝，領片配戴黃金胸針，一身行頭相當華麗、吸睛。

寶兒(Poyd) 1日的婚禮限雙方親友參加，但親民的她完婚之後，仍在Instagram分享當天照片，只見祭拜桌上擺放著兩杯茶，小倆口跪在地上拿香拜拜，表情相當虔誠，氣氛肅穆隆重；在這之後，寶兒和男友去拍現場婚紗照，坐著的她把雙手放在併攏的膝蓋上，Oak則翹起二郎腿，模樣相當帥氣，另一張照片中，寶兒則抱起白色寵物狗，與男友在場外拍照，笑容明媚、動人。

據了解，小倆口的婚禮服裝要價不菲，開銷高達2000萬泰銖(約1760萬新台幣)，因為她的傳統服飾是用金線所縫製，且皇冠是專門聘請工匠，花了3個月的時間，以純手工的方式製作而來，加上男友的西裝，總共花了好幾個月才順利完成，不旦耗時又很考驗新人財力。

事實上，寶兒男友Oak是她的學長，從唸書時期算起，相識超過20年，且家長間皆認識，1年前，Oak猛烈追求寶兒之下，順利發展成男、女朋友關係，最終在今年3月順利完成婚禮，許多港星包括薛凱琪等人，皆獻上誠摯祝福。