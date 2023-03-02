美式賣場好市多許多商品都會提供優惠價格，吸引許多會員選購，不過有時某些商品可能會因為各種因素漲價。一位網友分享，某牌洋芋片5百公克的洋芋片現今要價175元，跟過去的價錢相比漲上許多，讓他直呼「錢錢越來越薄」。不過許多人看了之後卻是紛紛表示「不要吃剛好」，認為洋芋片屬於垃圾食物，不吃剛好有利於身體健康。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，指出某牌5百克的大包裝洋芋片現今一包要價175元，不過當年他一開始加入好市多會員時，價格才只要135元，隨著通貨膨脹越來越嚴重，洋芋片價格一路飆漲到145元、155元，雖然曾經一度跌回135元，現在卻又漲到最高價的175元，讓原PO不勝唏噓感嘆「錢錢越來越薄」，幸好他是幫人代購而非自己花錢。

好市多的大包裝洋芋片漲價，許多會員覺得剛好可以趁機戒零食。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「最早期其實是119，現在的好市多特價夯品都會少量供應後就缺貨，等特價期結束突然2個棧板滿貨出來」、「爆米花漲到339元，看到內心在流血」、「有特價，才會考慮買⋯」、「上禮拜看到，我也是嚇到了，記得曾經有119的價格的樣子…只能說，逢年過節才可能再買了」。

不少人則是覺得，洋芋片漲價反而可以幫忙戒掉零食，「謝謝好市多幫我戒零食」、「不要買～最省！這些會讓身體發炎的東西，少吃正好～」、「零食漲價是好事，少吃一點別增加身體負擔」、「多漲一點吧，希望這樣我肚皮就會瘦了」、「太棒了，買不下手剛好可以節制一點」。